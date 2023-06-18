"3 bin 100 metrelik yeni piste her tür motorlu uçak inebilecek… Mevcut Ercan 20 bin metrekare iken yeni terminal 6 katı büyüklüğünde inşa edildi"

“Önümüzdeki dönemde Türkiye’den kablo bağlantısıyla KKTC’ye elektrik ulaştırılması projesi en öncelikli meselelerimizden biri olacak”

Ercan, 18 Haziran 23 (TAK): Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni Ercan Havalimanı’nın KKTC’nin dünyaya açılan yüzü, vitrini olacağını, sadece yolcu ağırlamakla kalmayacağını, yatırım ortamının iyileşmesinde ve çeşitli farklı ihtiyaçlar için kullanılabileceğini açıkladı. Yılmaz, yeni Ercan için “KKTC’de turizmin, istihdamın, yatırımın canlanmasında bir cazibe merkezi olacak” dedi.

İlerleyen dönemde Türkiye’den kablo bağlantısıyla KKTC’ye elektrik ulaştırılması projesinin en öncelikli meselelerinden biri olacağını dile getiren Yılmaz, “Bu projenin hayata geçmesiyle daha büyük ölçekli, ölçek ekonomisinde maliyetleri düşürmemiz ve halkın refahına katkıda bulunmamız da mümkün olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kıbrıs adasının en büyük havalimanı olacak yeni Ercan Havalimanı’nın en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandırılacağını, yeni terminal binası ve pistin, 20 Temmuz’a yetiştirileceğini söyledi.

Yılmaz, 3 bin 100 metrelik yeni pistine her tür motorlu uçağın inebileceğini, mevcut Ercan binası 20 bin metrekareyken yeni terminalin 6 katı büyüklükte ve 10-15 milyon yolcu kapasiteli olacağını ifade ederek yeni Ercan’ın KKTC’nin dünyaya açılan yüzü, vitrini olacağını vurguladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün öğleden sonra KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı yeni terminal binasındaki incelemelerinin ve teknik toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaparak, KKTC ve TC arasındaki güçlü iş birliği iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Yılmaz, kendilerinin de bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve teknik heyetleriyle birlikte KKTC’de olduklarını belirtti. Yılmaz, KKTC’de gerçekleştirecekleri iki günlük ziyaret kapsamında adaya iner inmez Ercan Havalimanı yeni terminal binasını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini anlattı.

Hem KKTC’den yetkililer hem de yüklenici firmalardan ilerleme sürecini tüm detaylarıyla dinleme imkanı bulduklarını kaydeden Yılmaz, yeni terminal binasının sadece bir havalimanı olmanın ötesinde KKTC’de turizmin, istihdamın, yatırımın canlanmasında bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Yılmaz, “Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Erdoğan öncülüğünde yeni terminal binasının Kıbrıs Türküne en hızlı şekilde kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Her tür uçağın inebileceği çift pistli yeni Ercan havalimanı, geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek . Birinci pistimiz tamamlandı, ikinci pistimiz de tamamlanacak. 2755 uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına mevcut uzunluğa sahip olmuş olacak. Mevcut Ercan Havalimanı 20 bin metrekare iken yeni terminali mevcudun 6 katı büyüklüğünde inşa edildi. Yeni Ercan Havalimanında 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcuttur. Yıllık yaklaşık 5 milyon yolcu ağırlayan mevcut havalimanı yeni binasıyla 15 milyona kadar çıkabilecek bir kapasiteyle yolcuları ağırlama imkanına kavuşmuş olacak. Kıbrıs adasının en büyük havalimanının en kısa zamanda Kıbrıs Türküne kazandırılacağına inanıyorum” diye konuştu.

-“Yeni terminal binası ve pisti 20 Temmuz’a kadar yetiştireceğiz”

Yeni terminal binası ve pisti 20 Temmuz’a kadar yetiştireceklerini kaydeden Yılmaz, basın toplantısı öncesinde geniş bir teknik çalışma yaptıklarını, tek tek maddelerin üzerinden geçtiklerini ifade etti. Yılmaz, “Denizi geçmiş durumdayız, derede boğulmayız inşallah, bazı küçük eksiklikler var, atılması gereken adımlar var onları da hep birlikte planladık” diye konuştu.

KKTC'ye gelişinden hemen sonra gezme imkanı bulduğu yeni terminal binasından etkilendiğini söyleyen Yılmaz, “Çok güzel bir eser, KKTC’nin dünyaya açılan yüzü, vitrini olacak, sadece yolcu ağırlamakla kalmayacak yatırım ortamının iyileşmesinde ve çeşitli farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek büyük bir eser altyapı” dedi.

Çevre yolları dahil büyük yatırımların tamamlanmış durumda olduğunu, kalan eksikliklerin de kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Yılmaz, “Bu tür eserler gelişime açık eserlerdir, bir yerden başlarsınız, uçuşlar başlar, daha sonra kapasiteyi genişletmeye, hizmet kalitesini artırmaya dönük yeni yatırımlarla devam edersiniz” şeklinde konuştu.

-“Tek gün gecikmesi yazıktır”

Yeni Ercan binasının bir tek gün bile gecikmesinin yazık ve maliyet olduğunu kaydeden Yılmaz, dolayısıyla en erken zamanda açılmasının herkesin ortak kanaati olduğunu ve gereken adımları atacaklarını belirtti.

-“Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması…”

Ziyaretleri süresince Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması ve KKTC’nin kalkınması için de yürüttükleri tüm iş birliği projelerini de ele alacaklarını dile getiren Yılmaz, “Burası sadece bir proje, az sonra çalışmaları teker teker Büyükelçi ve ilgili kurumlarımızla ile masaya yatıracağız. Şunu da ifade etmek isterim, ilk kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı ilk protokol TC-KKTC arasındaki Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü oldu. 9,5 milyar TL hacmi olan altında çok sayıda proje ve faaliyeti kapsayan geniş kapsamlı bir protokol. Erdoğan ilk seyahatini de buraya gerçekleştirdi. Bu kendisinin ilişkilerimize, Kıbrıs davasına verdiği önemi gösteren en açık işaretlerden bir tanesidir” diye konuştu.

-Yarınki program… Kablo bağlantısı projesinin ön değerlendirme toplantısı…

Bugünkü çalışmaları bitirdikten sonra yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile ikili görüşmeler yapacağını anlatan Yılmaz, sonrasında yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi inşaat alanına giderek yapılan çalışmaları inceleyeceklerini kaydetti. Yılmaz ardından Ercan Havalimanı ve deniz altı kablo bağlantısı projesinin ön değerlendirme toplantısını da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu projenin de çok önemli ve değerli bir proje olduğunu dile getiren Yılmaz, daha önce uyguladıkları deniz altından su projesini anımsattı ve sonuçlarının görüldüğünü, içme suyu anlamında sadece 3 köye ulaşılamadığını, bunlara da yakında ulaşılacağını söyledi.

Sulama hususundaki çalışmaların davam ettiğini belirten yılmaz, Güzelyurt bölgesinde sulamaların başladığını, Mesarya bölgesiyle ilgili çalışmaların da ilerleyen dönemde sürdürüleceğini kaydetti.

Suyun çok önemli olduğunu, ama elektriğin de en az su kadar kıymetli olduğunu dile getiren Yılmaz, “Önümüzdeki dönem Türkiye’den kablo bağlantısıyla KKTC’ye elektrik ulaştırılması projesi de en öncelikli meselelerimizden birisi olacaktır. Bu projenin hayata geçmesiyle daha büyük ölçekli, ölçek ekonomisinde maliyetleri düşürmemiz ve halkın refahına katkıda bulunmamız da mümkün olacak inşallah” dedi.

Yılmaz bugün KKTC karayolları master plan uygulama projesi kapsamında Lefkoşa-Kuzey Çevre yolu ile Girne yolu bağlantı noktasını ziyaret ederek programlarını tamamlayacakları da ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’de yoğun bir programları olduğunu sivil toplumdan, iş dünyasından, Cumhuriyet Meclisi’nden kişilerle görüşeceklerini, özel sektörü de çok önemsediğini, KKTC’deki meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, iş dünyasıyla istişarelerle KKTC’de özel sektör yatırımlarını güçlendirmek için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Yılmaz, “Türkiye ve KKTC özel sektörünün birlikte yapacağı çalışmalara özellikle bakacağız, öncelikli mukayeseli avantajlar olan alanlarda nasıl yeni yatırımlara öncülük yapabiliriz, buradaki refahı nasıl artırabiliriz ona da bakacağız. Çünkü kalkınmanın iki kanadı var. Biri kamu diğeri de özel sektör kanadı. İkisini birden ele aldığınızda topyekûn bir kalkınmayı gerçekleştirmiş olursunuz. Bu konuda da önümüzdeki dönemde çalışmalarımız olacak ” diye konuştu.

Erdoğan’ın “Yol medeniyettir” sözünü hatırlatan Yılmaz, yol yoksa birçok şeyin yapılamadığını kaydetti ve ulaştırma sektörünün bütün sektörlerden etkilenen ve bütün sektörleri etkileyen stratejik bir sektör olduğunu ifade etti. Yılmaz, ulaştırmaya yapılan yatırımın toplumun geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarının olacağını belirten Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde farklı vesilelerle geleceğiz inşallah. Türkiye’de teknik kadroları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Hep birlikte TC yüzyılı için, KKTC yüzyılı için ortak geleceğimiz için çalışmaya devam” dedi.