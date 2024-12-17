KKTC'DE SUÇ MAKİNESİ YILLARDIR ARAMIZDA CİRİT ATTI ADAYA NASIL GİRİP ÇIKTI?

Ergün Yahat

Ülkemize giriş tarihi belli olmayan Türkiyede hakkında 56 mahkeme kararı olmasına rağmen ülkemizde bulunan suç makinesi yıllar sonra unutuldu diye Turkiyeye giriş yaparken yakalandı. Havalimanında Yaklanan 39 Yıl Cezası Olan Şahıs Tarsus Cezaevine Gönderildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 16 Aralık 2024 tarihinde ülkeye giriş yapan Hakan Mansuroğlu (24), Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında Havalimanı Şube Müdürlüğü Polislerince yakalandı.

Yetkililer tarafından gözaltına alınan şahsın, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 56 farklı mahkemece 39 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve 31 bin 660 TL para cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Konu hakkında bilgilendirilen Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda mahkemeye çıkarılan Hakan Mansuroğlu, mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevine konuldu.