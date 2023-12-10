Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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