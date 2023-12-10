Gazeteci Arif Hasan Tahsin Anılacak… Anma Etkinliğinde “Barış Ödülleri” Verilecek Gazeteci Arif Hasan Tahsin Anılacak… Anma Etkinliğinde “Barış Ödülleri” Verilecek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 