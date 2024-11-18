(Kamalı Haber)- KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Nijerya uyruklu Domose Raphael Okon, Inaubong Raphael Okon, Fred Obası Offor ile Pakistanlı Ali Raza bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17.11.2024 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Hamitköy bölgesi Yay sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde Domose Raphael Okon’un

30.09.2020 tarihinden itibaren 1509 gün, Inaubong Raphael Okon’un 30.09.2021 tarihinden itibaren 1144 gün, Fred Obası Offor’un 27.04.2021 tarihinden itibaren toplamda 1300 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, sivil muhaceretten ifade temin edilmesi gerektiğini, bununla birlikte zanlıların KKTC'ye hangi maksatlarla geldiğinin araştırılmasının yapılacağını, ayrıca ikamet izinsiz oldukları bu uzun süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıkları ile ilgilide bir tahkikat yapılması gerektiğini belirtti.

Polis memuru, 3 zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis memuru Ali Raza’nın ise 14.11.2024 tarihinde saat 08:24 raddelerinde Muhaceret Amirliğine Giriş-Çıkış belgesi alamaya geldiği esnada tespit edildiğini hatırlattı. Polis, Pakistan uyruklu Ali Raza'nın yapılan muhaceret kontrolünde 31.08.2024 tarihinden itibaren toplam 75 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, Domose Raphael Okon, Inaubong Raphael Okon, Fred Obası Offor’un 3 gün, Ali Raza’nın ise 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.