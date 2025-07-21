(Kamalı Haber) - KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Destiny Ebube Odılı, Ephraim Chukwuebuka Onuorah, Chidiebere Noel Orızu, 4 Moses Igwe Elom ve Ezennia Precious Ezennıa yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kemal Hoca mahkemede olguları aktardı. Polis, 17.07.2025 tarihinde Gönyeli’de Ziya Gökalp Sokakta bulunan bir apartman dairesinde Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgâh içerisinde tespit edilen zanlıların muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde Destiny Ebube Odili’nin 07.06.2021 tarihinden itibaren toplam 1502 gün, Ephraim Chukwuebuka Onuorah’ın 19.06.2022 tarihinden itibaren toplam 1125 gün, Chidiebere Noel Orızu’nun 29.11.2024 tarihinden itibaren 230 gün, Moses Igwe Elom’un 29.11.2023 tarihinden itibaren toplam 596 gün ve Ezennia Precious Ezennıa’nın 04.04.2022 tarihinden itibaren toplam 1199 gün KKTC' de ikamet izinsiz olduklarının tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların 18 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde zanlıların ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ve cevap beklendiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.