Açıklamada, 12-18 Haziran tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, "aracın hidrolik sisteminin ısınması, aracın makine bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas ederek çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu" olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise, "apartman dairesinin balkonunda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların makine bölümünde ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" şeklinde sıralandı.