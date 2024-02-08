Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Sudan uyruklu İbrahim Albra tutuklanarak, bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı.

Polis, zanlının 6 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında devriye gezen ekipler tarafından Gönyeli bölgesinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 25 Nisan 2022 tarihinden beri 652 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti. Polis memuru, Sudan uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.