2023, tarihi acıların yaşandığı bir yıl oldu; Türkiye’de deprem, yakın coğrafyada savaş nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti.

-Seçim

Meclis Genel Kurulu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin 25 Haziran’da yapılması kararını, 25 Nisan’daki toplantısında kabul etti.

Milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday yarıştı. Lefkoşa Yenicami muhtarı hayatını kaybettiğinden muhtarlık için de seçim yapıldı. Yenicami muhtarlığı için 4 aday yarıştı.

25 Haziran’daki seçimde ülke genelinde 210 bin 121 seçmen için 713 sandık kuruldu. Sami Özuslu (CTP), Ali Başman (UBP), Serhan Aktunç (DP), Figen Yaman Lesinger (YDP), Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) ve Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan bağımsız milletvekili adayı oldu. YSK son 3 yıl daimi ikametgahı KKTC olmadığı gerekçesiyle Tacan Reynar’ın milletvekilliği adaylık başvurusunu kabul etmedi ancak Reynar'ın adı, seçim pusulasında kaldı. Milletvekilliği ara seçimini yüzde 43.73 oy oranı ile CTP milletvekili adayı gazeteci Sami Özuslu kazandı.

TDP’den Tacan Reynar oyların yüzde 1.24’ünü, UBP’den Ali Başman yüzde 38’ini, CTP’den Sami Özuslu yüzde 43.73’ünü, YDP’den Figen Yaman Lesinger yüzde 4.66’sını, DP’den Serhan Aktunç yüzde 6.66’sını, Bağımsız Yolu’ndan Umut Ersoy yüzde 1.30’unu aldı.

Bağımsız adaylardan Çetin Sadeli yüzde 0.83, Abdullah Korkmazhan yüzde 1.28, Alper Özsakınç yüzde 0.19, Talip Sancar yüzde 0.85, Meriç Erülkü yüzde 0.50, Mert Taşkın yüzde 0.68, Nazım Özsever yüzde 0.13 oy aldı. Lefkoşa Yenicami Mahallesi muhtarlığına ise Selim Özdemir seçildi.

KKTC’nin yanı sıra 2023’de Türkiye’de de seçim gündemi vardı. 18 Haziran’da yapılması gereken seçim 14 Mayıs’a alındı. KKTC’deki seçmenlerin de oy kullandığı ve iki turda gerçekleştirilen seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara’ya gitti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran’da KKTC’ye yaptı. Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar’la görüştü, ortak basın toplantısı düzenledi.

-KKTC’yle ilişkiler Cevdet Yılmaz’ın sorumluluğunda

Öte yandan Türkiye’deki seçimden sonra kabine değişikliğine gidildi. Eski Bakanlardan Cevdet Yılmaz, KKTC ile ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Yılmaz ilk ziyaretini KKTC’ye yaparak devlet ve hükümet yetkilileriyle görüştü.

Güney Kıbrıs’ta ise başkanlık için şubat ayında sandığa gidilmiş, iki turda tamamlanan seçimi Nikos Hristodulidis kazanmıştı.

-Meclis olağanüstü toplandı… Özuslu yemin etti

25 Haziran Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri’nde milletvekili seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sami Özuslu, 13 Temmuz Perşembe günü yemin ederek görevine başladı.

Bu çerçevede tatilde olan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u olağanüstü toplandı.

-Ercan Havalimanı

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve yeni pisti yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde açıldı.

Açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal, Üstel, bakanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Tatar açılışta yaptığı konuşmada, uluslararası camiaya seslenerek, seyahat özgürlüğü açısından Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklara son verilmesini istedi.

Erdoğan da konuşmasında, uluslararası toplumun Kıbrıs Türkü'ne uyguladığı haksız ambargolara değinerek, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi.

Okunan duaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışa katılan diğer KKTC ve Türkiyeli siyasilerle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Uçuşlar, 21 Temmuz’da saat 07.00’den itibaren yeni terminal binasından başladı.

-Erdoğan dünyaya tanınma çağrısında bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı günübirlik ziyaret çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit törenine de katıldı. Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığı tarihi çağrıyı yineleyerek, “Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC’yi bir an evvel tanıyın” dedi.

Bakanlar Kurulu, Ağustos ayında Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesindeki kişilerin “Görev Şehidi” sayılmasına karar verdi. Hayatını kaybeden 35 kişinin isimlerine de yer verilen karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

-Hükümette değişiklik... Yeni kabine Tatar’a sunuldu

Başbakan Ünal Üstel, kabinedeki bazı bakanları değiştirerek yeni kabine listesini 11 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Üstel başkanlığındaki kabinenin UBP kanadındaki 8 bakandan 4’ü değişirken, 1 bakanın da görevi değişti. Buna göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da Sadık Gardiyanoğlu oldu.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabine dışında kaldı.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti, 12 Mayıs 2022’de kurulmuş; Maliye Bakanı Sunat Atun 27 Temmuz 2022’de istifa etmiş ve yerine Alişan Şan atanmıştı.

-Tekakpınar birinci

KKTC’den Begüm Tekakpınar’ın, Kırgızistan’daki müzik yarışmasında birinci olması Ağustos ayında en çok konuşulan olaylardan biriydi. Kırgızistan’daki 3. Meykin Uluslararası Müzik Yarışması’nda 20 Ağustos Pazar günü düzenlenen yarışmada KKTC’yi temsil eden Begüm Tekakpınar birinci oldu.

-Kamuda tek tip mesai

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tatil dönemindeki ikinci olağanüstü toplantısını Ağustos ayı sonunda yaptı. Toplantıda, kamuda tek tip mesaiyi öngören yasal düzenleme onaylandı.

Kamudaki iş yerlerinde tek tip mesai uygulaması Eylül ayında başladı. Düzenleme çerçevesinde yıl boyunca haftada 39 saat mesai yapılmaya başlandı.

Tek tip mesai düzenlemesinde pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılıyor.

-Sahte reçete soruşturması

Sahte reçete soruşturması, 2023 yılı içinde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri oldu. Eylül ayının ikinci haftasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun reçete dolandırıcılığıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunmasıyla gündeme gelen olay kapsamında çok sayıda eczacı, doktor ve sivil şahıs tutuklandı.

Gardiyanoğlu’nun, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında yılda 100 binden fazla reçetede yolsuzluğun söz konusu olduğunu açıklaması toplumda yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların kelepçe ile mahkemeye çıkarılması, zanlıların isimlerinin açıklanması gibi konular da uzun süre tartışıldı.

Ülkede farklı bölgelerde çöp poşetlerinde ilaçların atıldığı tespit edildi, delilleri karatma suçu şüphesiyle tutuklamalar yapıldı.

“Sahte Reçete Düzenlenmesi” olarak bilinen ve polis tarafından 21 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında 14 Aralık tarihine kadar, 17 doktor, 48 eczacı, 3 eczane çalışanı ve 6 sivil şahıs olmak üzere 74 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

-Geniş gövdeli uçakla tarifeli seferler başladı

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışının ardından ilk kez 329 yolcu kapasiteli Airbus A-350 geniş gövdeli uçak 1 Kasım Çarşamba günü havalimanına indi. Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli İstanbul-Ercan TK 960 sayılı uçağı bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı ve üzerine su sıkıldı. Toplam 258 yolcunun KKTC’ye geldiği geniş gövdeli uçakla tarifeli seferler başladı.

Uçağın gelişi nedeniyle havalimanında düzenlenen törene Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı.

-Ali Kişmir 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in, 2020 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 6 Ekim Cuma günü görüşülmeye başlandı ancak ertelemelerle yeni yıla kaldı. İfade özgürlüğü için mahkemeler önünde eylem yapıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle “Susma özgürleş”, “Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğü” ve “Özgürlük senden büyük, dokunma” sloganlarını taşıyan posta güvercinleri uçurarak ifade ve basın özgürlüğüne dikkat çekmişti.

-Batı Nil Virüsü tespit edildi… Bir kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, ekim ayında ülkede üç kişide Batı Nil Virüsü tespit edildiği açıkladı.

Hastaların ikisi tedavilerinin ardından taburcu olurken, 82 yaşında kronik hastalığı olan 1 kişi vefat etti.

Tedbirler konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

-Cinayetler

Ülkede bu yıl beş kişi cinayete kurban gitti.

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur 25 Ocak Çarşamba günü İskele Long Beach bölgesindeki bir inşaat alanında ölü bulundu. Reessur’u öldürüp Güney Kıbrıs’a kaçan cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ kısa sürede yakalanarak KKTC makamlarına teslim edildi. Olayı “Aşk Cinayeti” manşetiyle duyuran bir gazete kullandığı ifade nedeniyle birçok kesim tarafından kınandı. Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencisi Reessur'un arkadaşları “Helinler Ölmesin Diye…” sloganıyla eylem yaptı. Cinayetle ilgili yargı süreci devam ediyor.

İskele’de 10 Ağustos Perşembe günü bir eğlence mekanında 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, ciddi şekilde darp edilip öldürüldü. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Eğlence mekanı önünde sabaha karşı çıkan tartışmada başına darbe alan 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz hayatını kaybetmişti. Mavideniz’in ölümünün ardından yakınları ve sevenleri eylem düzenledi.

Eylül ayında ise 37 yaşındaki Kübra Aydın bıçaklanarak öldürüldü. Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde 15 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda deniz kenarında uçuruma düşen bir araçta Emrah Yılmaz ile Kübra Aydın ölü bulundu.

Yapılan soruşturma sonucunda Emrah Yılmaz’ın Haspolat'ta bir evde Kübra Aydın'ı bıçaklayarak öldürdüğü daha sonra Geçitköy - Kayalar Yolu üzerinde bulunan Seyir Tepe Mevkiine giderek kendisinin de içinde bulunduğu aracı uçuruma sürdüğü tespit edildi.

Öte yandan kasım ayında ise Mikhail Kamyshanov, tadilat halinde bulunan bir dükkânda ölü bulundu. Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, 27 Kasım Pazartesi günü tadilat halinde bulunan iş yerinde ölü bulunan Kamyshanov cinayetiyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da 23 Aralık Cumartesi günü Ayça Alav, Lefkoşa Surlariçi’nde kendine ait dükkanında ölü bulundu. Alav’ın cinayete kurban gittiği tespit edilirken, yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlılarının olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen iki kişi tutuklandı. İki katil zanlısının Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilirken Cumhurbaşkanlığı, Rum Yönetimi’nin zanlıları yakalayıp iade etmesi için girişim yaptı.

-3 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü

Cinayetler gibi bazı olaylar, can kayıpları da toplumda ciddi üzüntüye neden oldu.

24 Mart’ta Ozanköy'de evlerinin avlusundaki su kuyusuna düşen 3 yaşındaki Roma Öztiryaki hayatını kaybetti.

-47 kişiyi trafikte kaybettik

1 Ocak’tan düne kadar geçen sürede ülkede meydana gelen kazalarda 47 kişi yaşamını yitirdi. Polisin verilerine göre, son 5 yılda en fazla ölümlü kazanın yaşandığı yıl 2023 oldu.

2018’de 24, 2019’da 32, 2020’de 28, 2021’de 35, 2022’de 24 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Polisin verilerine göre, 1 Ocak 2018 ile 27 Aralık 2023 tarihleri arasında, yani son 5 yılda trafikte kaybedilen kişi sayısı 190’a yükseldi.