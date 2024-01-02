KKTC’de 25 - 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 4 yangın ve 23 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar 13 bin TL oldu.

Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmariti ve mutfak bacası içerisinde biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi sonucu olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise; ağaç üzerinde mahsur kalan kediler, kuyuya düşen köpek ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.