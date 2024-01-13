Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bazı kurum ve yetkililerinin işbirliği ile Belçika’da ikamet eden bir işadamının katkısıyla temin edilen 16 akülü, 25 de bisiklet türü tekerlekli sandalye engelli bireylere dağıtılmaya başlandı.

Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Akşehir Kaymakamlığı Umut Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliği, Beçika’da ikamet eden Mehmet Baykondu’nun katkısıyla temin edilen tekerlekli sandalyeler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının organizasyonu ile dağıtılıyor.

Tekerlekli bisiklet yardımıyla ilgili Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde, Başbakan Ünal Üstel’in de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

-Ünal Üstel

Başbakan Üstel burada yaptığı konuşmada, başarılması zordur denen projeleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile bir bir hayata geçirmeye başladıklarını, bugün de birçok engelliyi mutlu edecek bir çalışmanın hayata geçirildiğini ifade etti.

Ülkede 4 bine yakın engelli bulunduğunu ve bunların sosyal yaşama katılımını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Üstel, gerek engellilerle ilgili eksik yasal düzenlemeler gerekse engellilerin istihdamı konusunda 17 yıl aradan sonra ilk adımı attıklarını, 2024’te bir miktar istihdam yapılacağını söyledi.

Türkiye’deki tüm imkânların KKTC’de de sunulması için çalışmaların devam ettiğini belirten Üstel, “Biz biriz, bütünüz, tarihten gelen bağlarımız, bizi güçlü bir şekilde birbirimize bağladı, sevinçte de biriz kederde de biriz, acıda da biriz. Beraber güler beraber ağlarız” dedi.

Üstel organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Feyzioğlu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, pek çok yardımda bulunan iş adamı Mehmet Baydondu, Dernek Başkan ve Müdürüne, projenin hayata geçmesi için, "Kıbrıs Türkünün derdiyle yatıp kalkan" Milletvekili Orhan Erdem’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi, bağışlanan tekerli sandalyelerin dağıtımına başlandığına da işaret etti.

Feyzioğlu, akü ile çalışan sandalyelerin aküsüz geldiğini, bu akülerin de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) tarafından tedarik edileceğini belirtti.

Başbakan Üstel’le iyi bir işbirliği yaptıklarını anlatan Feyzioğlu, on yıldır bitmemiş, bitmez denen projeleri teker teker bitirmekte olduklarını, son bir yıl içerisinde tamamlanan çalışmalarla bunun görülebileceğini kaydetti.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türkü ile Türk halkı için “hayali ortak geleceğimiz bir” dedi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da tekerlekli sandalyelerin anlamlı ve önemli bir bağış olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, tekerlekli sandalye bağışıyla çok önemli bir soruna parmak basıldığını ifade etti.

-Erdem

Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de bunun sadece bir adım olduğunu, devamının geleceğini, kendilerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

-Baykondu

Belçika’da ikamet eden iş insanı Mehmet Baykondu da, her bireyin bir engelli adayı olduğunu, bu bilinçle yardımda bulunmanın önemli olduğunu kaydetti. Baykondu, buna benzer çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyduğunu da kaydetti.

-Çamcı

Dernek Müdürü Özgür Çamcı da, işadamı Baykondu’nun, bir talep üzerine Derneğe Türkiye ve KKTC’de dağıtılmak üzere 80 adet akülü tekerlekli sandalye bağışında bulunduğunu belirtti.

-Erdem

Dernek Başkanı Dr. Bülent Erdem de böyle bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını, herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti. Erdem, KKTC’de bunun bir başlangıç olmasını temenni etti.