KKTC Uluslararası Öğrenci Derneği, KKTC'de eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilere yönelik Kıbrıs adasının tarihi ve Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin yer aldığı konferans düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Merkezi Konferans Salonu’nda yer alan konferansı, Prof. Dr. Ata Atun verdi.

“Kıbrıs ve Filistin, Benzerlikleri ve Ayrılıkları” başlıklı konferansta, Filistin'in ve Kıbrıs'ın tarihini milattan öncesinden başlayarak anlatan Atun, her iki halkın yüzyıl öncesinden başlayan sorunların kökenlerini ortaya koydu.

Atun, Filistin halkının Filistin bölgesindeki topraklar üzerindeki haklılığının binlerce yıl geriye gittiğini, İsrail devleti kurulduktan sonra Filistinlilerin topraklarını sattığı iddiasının doğru olmadığını, gerçekte Filistinlilerin topraklarını önce bölgeyi yöneten İngiliz Manda Yönetimi’nin uygulamaları ile sonra da İsrail devletinin ve Yahudi göçmenlerin silah zoru ve taraflı mahkeme kararları ile Filistinlilerin ellerinden zorla alındığını belirtti.

Aynı yöntemlerin Kıbrıs'ta da uygulandığını, 1878 tarihinde Kıbrıs adası İngilizlere kiralanırken adanın topraklarının yüzde 85'inin Türklere ve Osmanlı Vakıflarına ait olduğunu, aradan geçen 27 yıldan sonra bu toprakların büyük bir kısmının evrak oyunları ile zorla el konduğunu ve el değiştirdiğini anlatan Atun, günümüzde Filistin ve Kıbrıs'ta yaşananların, geçmişi bilimekle kendiliğinden ortaya çıktığını vurguladı.

Konferans sonrası katılan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.