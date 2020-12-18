banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

KKTC – TC ilişkileri meselesi

Çiğdem Dürüst
Türkiye

Çiğdem Dürüst

18 Aralık 2020, 04:48

Bugün iyimser olacağım. Bugün her şeyin yoluna girebileceğine inanarak yazacağım!

***

Önceliklerine karar veremediği için denetimlerini gerçekleştiremeyen; denetimlerini gerçekleştiremediği için sistemini somut bir şekilde belirleyemeyen; kaos görüntüsüne bir türlü son veremediği için her türlü problemi politikacıların problemi olarak görüp onlara öfke biriktirmeyi artırarak sürdürüyoruz.

Hakettikleri birçok husus olduğu elbette açık…Lakin sistemi dönüştürmek ve gerçekten sistemli bir işleyiş yaratmak hususundaki çabaların artık ciddi ciddi işler olması gerekiyor.

Bu anlattıklarım somut görünmeyebilir. Fakat açıkça örneklerini yaşadığımız şu günlerde, mesela garantina süreçleri, mesela kapatılacak veya açık kalacak işyerleri veya bunların öncelikleri hususlarında kolayca gözlemlenecek şekilde yaşıyoruz.

Yurttaşlardan bugüne dek kurulmamış ve yasal işlerliği olduğu halde eş-dost-tanıdık- akraba, torpil-partizanlık kisveleri altında en delinemeyecek kuralların dahi delinir olabileceği; sistemde her zaman ve her koşulda delinebilecek boşlukların bulunabileceği görüntüsü yaratarak bazı kimselere yardım(!) edilirken, adil düzenin bozulduğunu ve devlete olan güvenin sarsıldığını söylemek yanlış olmaz.

Örneğin şimdi bu karantina süreçlerinde bazı kimselerin karantina merkezlerinde, bazılarını ise evlerinde izole edilerek halk sağlığının nasıl korunacağını anlamamak halkın bir suçu değil; ama anlatamamak hükümetlerin sorumsuzluğudur.

Bugünlerde kurulan hükümetin bu hususta tedbirli olması, hükümet programı hususunda gerçekleştirilecek çalışmalarda torpil ve partizanlık başta olmak üzere kamudaki işleyişin adil ve sistemli olmasına; pandemi kapsamında yapılacak çalışmaların ayrım gözetmeksizin herkese eşit fırsatı sunarken sonuçlarda da eşitliği tesis edecek şekilde düzenlenmesinde hassas davranmaları ve düzenin sistemin bozulma ihtimalini akıllara getirebilecek her türlü etkinlikten uzak durdukları hassasiyetini belirgin bir şekilde gösterecek şekilde davranmak esas hedefleri olmalı. Bunların aksi yurttaşları da Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanları da huzursuzluğa sevk etmemelidirler.

Ülkede kamu görev ve görevlisine yöneltilen hırs ve eleştirilerin önlemlerini alacak ve kamudaki işleyişin baş aktörleri olan kamu görevlilerini sürdürdükleri işin saygınlığını artırıcı çalışmaları ortaya koymak ve artık kamu görevlisini sömüren değil üreten olarak gösterebilecek çalışma ve eğitici, halkı bilinçlendirici etkinlikleri sürdürmeleri gerekmektedir.

***

Erken seçim çözüm olmayacaktır.

Siyasete ve siyasetçiye olan güvensizlikler nedeniyle yurttaşların seçimlere de tepkili oldukları aşikardır.

Bu tepkili olma hali ne acıdır ki huzurun düşmesine ve hayatın daha zorlaşmasına neden olduğu gibi seçmenlerin demokratik hakları olan seçimlere olan güvenlerinin sarsılmasına ve bu haklarını seçmek açısından da seçilmeyi istemek açısından da düşürebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan ilişkilerdeki düzeye dikkat etmek, gerekirse Türkiyeli yetkililer ile de bu sorunu konuşmak oldukça önemlidir. Çünkü ne acıdır ki bugünkü görüntü ile halkın gözünde emir-komuta zincirine dayalı Türkiye’nin emrettiği, bizi yönetmeleri için görevalanların da emirleri uyguladıkları inancı mevcut olup bunun onur kırıcı olduğu, devlete olan inancın ve güvenin sorgulandığı bir düzen oluşmasına neden olunmuştur.

***

Şu anda kurulan bir seçim hükümeti değil.Belli ki icraat hükümetiolarak 2022 yılından önce de seçim yapılmayacak.

O halde 2022 yılına kadar önümüzde minimum 1,5 yıllık bir süre var. Bu süre içinde nelerin sisteme bağlanarak düzenlenebileceği, hizmetin şeffaf ve düzeylisağlanabileceği yönünde yapılacak düzenlemelerin toplumun kaybettiği bazı manevi değerlerine yeniden inanması için zemin hazırlanacaktır.

Sanıyoruz ki toplumun ciddi şekilde buna ihtiyacı vardır.

Hem de kurulan hükümet üzerindeki şaibe ve gölgelerin kalkması veya dönüşmesi için de zaruriyettir.

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim