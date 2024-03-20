Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Moskova’da bu yıl 29’uncusu düzenlenen Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (MITT) katıldı.

KITSAB’tan yapılan yazılı açıklamada, Rusya turizm endüstrisinin en büyük ve en önemli ticari fuarı kabul edilen MITT'te KKTC’nin de tanıtılacağı belirtildi.

KITSAB'ın fuarda Kuzey Kıbrıs standında yerini aldığı ifade edilen açıklamada, Moskova’daki fuarda KITSAB’ı Asbaşkan Oğuz Akançay, Genel Sekreter Gökalp Alpler ile Yönetim Kurulu üyesi Fethi Özboğaç’ın temsil ettiği kaydedildi.

KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, turizmde tanıtımın önemine dikkat çekerek, KKTC’nin dünyanın önde gelen turizm fuarlarında yer almasının önemine değindi.

-"Yeni işbirlikleri kovalanacak"

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın organizasyonunda Moskova’daki fuarda boy gösterdiklerini ifade eden Akançay, son dönemde Rusların KKTC ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, bunu turizm potansiyelinde de kullanmak istediklerine dikkat çekti.

Akançay, Moskova’daki seyahat acenteleri ile yeni iş birlikleri için çalışmalar yapacaklarını belirterek, MITT Fuarı’nın KKTC turizmine hayırlı olmasını diledi.