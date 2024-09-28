KKTC Milli Takımı’ndaki çocuk sporcular ülkeyi temsilen Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Fitness şampiyonasına katıldı.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, şampiyonada dünyanın farklı ülkelerinden 580 sporcu yarıştı. Ülkeyi temsil eden çocuk sporcular şampiyonada defalarca hem KKTC bayrağını dalgalandırdı, hem de İstiklal Marşı’nı dünyaya dinletti.

Federasyon Milli Takım sporcularının yanı sıra, uluslararası hakem ve antrenör N Çelebioğlu Akgürgen de şampiyonada yer alarak ülkeyi temsil etti.

KKTC Milli Takım sporcularının elde ettiği başarılar şöyle:

“Aren Çerkez 10 yaş/Fit-kid Solo Kids: Şampiyon.

Asmin Tuğberk 6 yaş/ Fit-kids Solo Mini Kids: Şampiyon.

Almira Karayusufoğlu 13 yaş/Fitness Belly-Dans Solo: Şampiyon.

T.R.N.C Team Grup: Şampiyon.

Hazal Akçabey 13 yaş/Fitness-Dans Solo: Şampiyon.

Nazemin Dayı 14 yaş/Acro-Dans Solo Junior: Dördüncü.

Armin Tuğberk 11 yaş/Fit-Kids Solo Kids: Dördüncü.

Mira Beyzade Özcan 8 yaş/ Fitness Dans Solo Kids: Sekizinci.”

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu Milli Takım sporcularını ve antrenör olarak görev alan Zühre Üner, Bilin Akgürgen ve N Çelebioglu Akgürgen'i başarılarından dolayı kutladı.