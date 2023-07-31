Yarışı kazanan Make a Fire jokeyi Özcan Yıldırım’a kupası Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ile Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından veridi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Jokey Kulübü tarafından İstanbul’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kupa Koşusunu izledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 1985 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen KKTC Kupa Koşusu bu yıl da İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda koşuldu.

Koşuyu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, sanatçı Tuğba Özerk ve seçkin davetliler izledi.

-KKTC’nin tanıtımı yapıldı

Yarış öncesinde KKTC Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, koşuyu izlemeye gelen misafirlere TC-KKTC bayrakları dağıtılırken, KKTC tanıtım filmi hipodromda ve Türkiye Jokey Kulübü Televizyonunda canlı gösterildi.

KKTC bayrağının da göklere çekildiği etkinlikte, Kuzey Kıbrıs turizmi ön plana çıkarıldı.

Etkinlikte Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler de davetlilerin beğenisine sunulurken, kurulan mini standda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili tanıtıcı broşürler davetlilere takdim edildi.

Bakan Ataoğlu, organizasyonun Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölünmez yapısına ve emsalsiz bağına olumlu katkı sağladığını ifade ederek, her yıl KKTC koşusu düzenleyerek Kuzey Kıbrıs’ı unutmayan TJK Başkanı Serdal Adalı ve ekibine de teşekkür etti.

Koşunun tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, kazanan Erdağ Dağırdır'ın sahibi olduğu Make a Fire jokeyi Özcan Yıldırım’a kupası Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından veridi.