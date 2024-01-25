Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır ve Yönetim Kurulu üyesi Cansu Karşılı, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Avrupa bölgesinin Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştireceği Olağan Genel Kuruluna katılacak.

İzci liderleri, 20 Avrupa ülkesinden 50’yi aşkın izci derneğinin katılımıyla gerçekleştirilecek genel kurulda, eylül ayı sonunda Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu adına ev sahipliğini yapacakları workshop24’ün tanıtım sunumlarını da gerçekleştirecek.

Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır, gönüllülük ilkesi ile topluma hizmet etmeye, ülke izciliğine ışık ve yön olmaya devam edeceklerini söyleyerek, desteklerinden dolayı Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na teşekkür etti.