Demirel: "Deprem fotoğraflarını oylarken çok güçlük çektim. Hepsi kendi içinde o anı bize yansıtan fotoğraflardı"





İstanbul'da görev yapan KKTC, Japonya ve Çekya’nın İstanbul başkonsolosları Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkonsoloslar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2023 yılında ölümsüzleştirdiği ve "Deprem: Umut", "Gazze: Kanıt" "Haber", "Çevre-Yaşam" ile "Spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğraflarını inceledi.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, "Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Arif Hüdaverdi Yaman'ın “Kurtuluş sevinci” fotoğrafına verdi.

Demirel, “Gazze: Kanıt” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Kayıp” adlı fotoğrafını oylarken, “Çevre-Yaşam” bölümünde oyunu Sergen Sezgin'in “Kaçış” fotoğrafından yana kullandı.

“Haber”de Özkan Bilgin'in “Eksi'de operasyon” fotoğrafına oy veren Demirel, “Spor”da ise Dursun Aydemir'in “Dünyanın Sultanları” karesini seçti.

Demirel, yarışmada yer alan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, “Fotoğraf, anı yansıttığı için zaman zaman belge olabiliyor, tarihe not bırakabiliyor, mutluluğu da hüznü de aynı anda yaşatabiliyor. O anlamda sanıyorum son dönemlerde yaşadıklarımızın etkisiyle oylama yaptım. Gerçekten değerlendirmekte çok güçlük çektim. Hepsi çok güzel fotoğraflardı.” diye konuştu.

- “Depremi yaşayan kişilerden birisiydim. Kıbrıs'taki şampiyon meleklerimizi kaybettiğimiz süreçte orada bulunmuştum…”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilkinde Gaziantep'te ikincisinde ise Adıyaman'da olduğunu anlatan Demirel, şöyle konuştu:

“Depremi yaşayan kişilerden birisiydim. Kıbrıs'taki şampiyon meleklerimizi kaybettiğimiz süreçte orada bulunmuştum. Onların adaya dönüşünü sağlamakla alakalı çalışmalar ve sağ olanları da sağ salim ülkemize geri döndürmek için çalışmalar yaptık. Asrın felaketiydi ancak insana yönelik sorumlulukları yeniden değerlendirme ve depremin değil çürük yapıların insanları öldürdüğünü çok iyi anladığımız süreçlerden geçtik. Dolayısıyla deprem fotoğraflarını oylarken çok güçlük çektim. Hepsi kendi içinde o anı bize yansıtan fotoğraflardı."

- "Ana vatanımız iyiyse biz de iyiyiz"

Demirel, Kıbrıs'ta her sabah uyandıklarında ana vatan dedikleri Türkiye ile ilgili haberlere baktıklarını dile getirerek, "Ana vatandaki gelişmeler, mutluluk da hüzün de bizim içimizde derin bir şekilde yaşadığımız duygular. Ana vatanımız iyiyse biz de iyiyiz. Ana vatanla ilgili bir acı varsa onu yüreğimizde derinden hissediyoruz. Dolayısıyla ben orada askerlerimizin sınırı koruma esnasındaki bir fotoğrafını oyladım." dedi.

İçinde Türk askerinin yer aldığı fotoğrafın kendisini 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na götürdüğünü kaydeden Demirel, bu karenin yüreğinde yer ettiğini söyledi.

Demirel, oylama yaparken içinde insan hassasiyeti bulunanları seçmeye özen gösterdiğini sözlerine ekledi.