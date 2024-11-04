Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Anavatan Türkiye’nin garantörlük haklarını ortadan kaldırmaya çalışan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides protesto edildi.

Rum tarafına, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına vurgu yapılarak, Kıbrıs Türklerinin olmadığı bir 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümeti olamayacağı hatırlatılan açıklamada, Rum lider, BM ve AB’ye 50 yıldır var olan iki devletli çözüme ve barışa saygı gösterilmesi için çağrıda da bulunuldu.