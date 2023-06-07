Işık, Derneğin Rum lider Hristodulidis’e bu duyarlılığı için “Kıbrıs’ta barış ve istikrar adına” teşekkür ettiğini belirtirken, Güney’de eğitim ile kiliselerde yapılan Türk düşmanlığı propagandasına son verilmesi için de çağrıda bulundu.

Işık açıklamasında, Karaali’nin Güney Kıbrıs’ta Ayia Napa bölgesinde taciz edilmesini ve “ırkçı” saldırıya uğramasını GKRY ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde “şiddetle” protesto ettiklerini de belirtti.

Yaşanan bu olayın, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte yaşamalarını olanaksız kılan olaylardan yalnız birisi olduğunu” savunan Işık, Derneğin, bu konuyu AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e bugün sosyal medya üzerinden video görüntüleri ile birlikte bildirdiğini belirtti.