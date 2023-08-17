KKTC İnsan Hakları Derneği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, 14 Ağustos Barış Harekatı’nın ikinci aşaması konusunda verdiği demeç nedeniyle protesto etti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, Hristodulidis'in 14 Ağustos’u “Kıbrıs’a karşı işlenen suçun 49’uncu yıl dönümü ve barbar Türk işgalini anma ve kınama günü” diye tanımlamasını eleştirerek, bu günün Kıbrıs Türk halkının kurtuluş günü olduğunu belirtti.

Işık, Hristodulidis’in hukuku ve tarihi gerçekleri çarpıttığını kaydetti.