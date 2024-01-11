"KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında, KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma", bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

Anlaşmaya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza koydu.

Anlaşma, "yatırım alanı açma, Türkiye’den KKTC’ye gelecek yatırımcılara yatırım kolaylığı sağlama ve Türkiye ve KKTC’deki yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi" amaçlıyor.

İmza töreninde Amcaoğlu ile Kacır konuşma yaptı.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada KKTC’nin bu topraklarda var olabilmesi için üretebilmeyi ve katma değeri artırabilmeyi hedeflemesi gerektiğini, bunun da ancak Türkiye ile birlikte mümkün olabileceğini söyledi.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “KKTC’ye nitelikli, planlı, çevreci sanayi alanları kazandırmayı arzuluyoruz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’nin hizmet sektörüyle kalkınıp ayakları üzerinde duracağına yönelik bir algı yerleştiğini söyleyerek, son yıllarda Türkiye’nin verdiği destekle sadece hizmet sektörüyle değil üretim ve altyapı sektörleriyle de ekonomiye katkı sağlandığını belirtti.

Amcaoğlu, mikro anlamda kendi ihtiyacını üretebilme ve makro anlamda üretim yapma yetisine sahip altyapıların konuşlandırılması anlamında da atılımlar yaşandığını ifade etti.

Sanayi ve sanayici ihtiyacının karşılanması ve Türkiye’nin sanayi anlamında gerçekleştirdiği devrimlerdeki bilgi birikimini KKTC’ye aktarması noktalarındaki desteğin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, bu protokolle Türkiye’nin bu noktalardaki desteğinin daha da büyük ivme kazanacağını belirtti.

KKTC’nin bu topraklarda var olabilmesi için üretebilme ve katma değeri artırabilmeyi hedeflemesinin ancak Türkiye ile birlikte mümkün olabileceğini söyleyen Amcaoğlu, organize sanayi bölgelerinde özellikle pandemide ortaya çıkan yetersizliğin bundan sonraki süreçlerde iş birliğini hayata geçirerek aşılabileceğini kaydetti.

Amcaoğlu, kısa süre içinde yatırımların karşılıklı korunmasına yönelik protokolün de imzalanacağını söyleyerek, teşekkür etti.

Amcaoğlu, Mavi Vatan’ın hayata geçmesi için atılan bu imzaların devam etmesinin gerekliliğini vurguladı.

-Kacır

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Kıbrıs Türklerinin büyük Türk milletinin bir parçası olarak birçok badireden, çetin mücadeleler vererek geçmeyi başardığını dile getirerek, Türkiye’nin ambargo ve izolasyonlara karşı her zaman Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanında olduğunu söyledi.

Kacır, 450 yıldan fazla süre Kıbrıs’ta Türk varlığının korunması ve KKTC’nin bekasının Türkiye’nin asla vazgeçmeyeceği temel politika ve ilkelerden olduğunu ifade etti.

“İki devletli çözümün savunucusu olmayı sürdürüyoruz. Mavi Vatan’ın ikinci Türk devleti konumunda bulunan KKTC devleti her zaman gözümüz, aklımız, milli davamız olacak” ifadelerini kullanan Kacır, Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyet ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyesinin yükseltilmesini, KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye’nin AR-GE, teknoloji, ihracat, savunma, sanayi, ticari araç alanındaki başarılarına değinen Kacır, Türkiye’nin küresel üretim ve teknoloji üssü olduğunu söyledi.

“Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyoruz” diyen Kacır, KKTC’nin istikbali ve Kıbrıs Türk halkının kalkınması için en büyük güvence olmaya devam edeceklerini belirtti.

KKTC’nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak plan ve projelerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini dile getiren Kacır, TÜBİTAK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünün bir üst seviyeye taşındığını kaydetti.

KKTC’nin kalkınmasına katkı sunmak adına 1.1 milyar TL destek sağlandığını dile getiren Kacır, Türkiye’de tecrübe edilen organize sanayi bölgesi (OSB) modelini KKTC’de uygulamak adına adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye’deki OSB uygulamalarına değinen Kacır, “KKTC’ye nitelikli, planlı, çevreci sanayi alanları kazandırmayı arzuluyoruz” dedi.

Kıbrıs Türklerine yatırım alanı açarken, Türkiye’den gelecek yatırımcılara yatırım kolaylığı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kacır, KKTC’nin sanayileşmeye, sanayinin de KKTC’ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kacır, anlaşmayla finansal destek sağladıkları OSB’lerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye kanunlarına göre kurulmuş şirketlerin KKTC’de yapacakları sanayi yatırımlarını kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Güvercinlik Büyük Organize Sanayi bölgesinde imar çalışmalarının tamamlandığını, ihale çalışmalarına başlandığını söyleyen Mehmet Fatih Kacır, KKTC sanayisine yeni bir soluk getireceğine inanç belirtti.

İmzalanan anlaşmayla Türkiye ve KKTC’deki yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi hedeflediklerini söyleyen Kacır, KKTC’li yatırımcıların yanı sıra Türkiye’den gelecek yatırımlarla OSB’leri adım adım üretim üslerine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kurumsallaşmış şirketleri KKTC’deki OSB’lerde yatırım yapmaya teşvik edeceklerini dile getiren Kacır, iki ülke arasında teknoloji ve bilgi transferini güçlendireceklerini söyledi.

“KKTC’nin sanayileşme yolculuğunda bir atılım başlatmış olacağız” diyen Kacır, işbirliklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.