Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada bu dönem doluluk oranının yüzde 80, bazı durumlarda da yüzde 90’ın üzerinde olduğunu dile getiren Rusunidis, bunun geçen yılın yansıması olduğunu ve en azından şimdilik turizmin jeopolitik gelişmelerden etkilenmediğini ifade etti.

Şimdilik oldukça memnun edici seviyelerde olduklarını, buna rağmen konaklamaların Rum kesiminin yurt dışından aldığı iyi turist akışını yansıtmadığını ve bunun geçen yılki seviyelerde hareket ettiğini ifade eden Rusunidis, bunun nedeninin, daha çok turistin KKTC’ye aynı zamanda lisanslı ve lisanssız kısa süreli kiralık konaklama yerlerine (airbnb) gitmesi olduğunu iddia etti.

Haberde, İngiltere’den Rum tarafına giden turistlerin konaklama sürelerinde azalma olduğu da ifade edildi.