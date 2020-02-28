KKTC halleri...

Kadın sert ve çok haşin...

Herkesi korkutmuş!

Yurt dışından işçi getiriyor, birçoğu buradaki inşaat işlerinde çalışıyor...

Güney Kıbrıs’ta da bağlantıları var, kaçak yollardan oraya da yabancı işçi gönderiyor!

Her işçiden kelle başına aldığı para müthiş bir rakam...

6 Bir Euro veren listeye giriyor!

Çünkü bir çoğu KKTC’yi cennet vatan sanıyor...

Gelince hayal kırıklığına uğruyorlar ama geri dönüşleri yok!

Hemen hepsi zaten ülkelerinde borçlanarak gelmişler, öncelikle o parayı kazanmak gibi bir zorunlulukları var çünkü...

Çok kötü şartlarda çalışmak, ailelerine para göndermek zorundalar!

Bu kadını ülkede herkes tanıyor ama kimse parmağını bile kıpırdatmıyor...

Devlet de her zamanki gibi aciz!

Bu da kendini devletin üstünde görenlerden zaten...

...

Aşağıdaki fotoğrafa dikkatlice bakın lütfen...

Güzelyurt’un göbeğinde kuzu gibi yatan bir bina!

Güya bölgeye çağdaş bir hastane binası yapılacaktı...

Temeli atılırken de devlet erkanı tam kadro oradaydı!

Bölge halkına ne kadar değer verdiklerini filan söylediler...

Büyük de alkış almışlardı!

Üzerinden çok uzun bir süre geçti, şimdi bu karkas bina fuhuş merkezi ve tinercilerin uğrak yeri oldu...

Daha da kötüsünü söyleyelim;

Tam donanımlı olacak bu hastanenin projesinde bekleme salonu bile yokmuş...

Şaka filan yapmıyoruz!

Bir şekilde unutulmuş işte...

Bu bina bitirilir ve hizmete açılırsa hastalar içeride değil sokakta bekleyecek!

Yazın güneş altında kışın da yağmurun...

Bu projeyi kim çizdi ve çizdirdi, bekleme salonu niye unutuldu, ne soran var ne de bedel ödeyen!

Tam da bir KKTC klasiği...

...

Seçim hediyeleri dağıtılmaya devam ediyor...

Her zaman olduğu gibi yine ellerine yüzlerine bulaştırdılar!

Örneğin eski CAS çalışanları...

Listeler havalarda uçuştu!

Hükümetin küçük ortağı seçim yatırımı olacağını söyleyerek bu işten vaz geçtiğini açıkladı...

Ne yani yoksa seçim olacağını bilmiyorlar mıydı?

O kadar insanın gururuyla niye oynadılar o zaman...

Ayıp denen bir şey var yahu!

...

Belki de son yılların en iyi projesi...

Bir bakan hanım çıktı büyük de uğraş vererek ülke için sosyal konut projesi üretti!

Tanıtımdan sonra da ortalık kalktı oturdu...

Vay efendim seçim yatırımıymış!

Bakan ve partisini popülizm yapmakla suçları...

Kusura bakmayın da böyle seçim yatırımına can kurban!

Ha keşke şimdi eleştireceğinize o koltuklarda siz otururken bu projeleri üretseydiniz...

Sizi de ayakta alkışlar, hatta seçim yatırımı olsa da alnınızdan öperdik!

Bu arada vatandaşı da ahmak yerine koymayın lütfen...

Bu projeden dolayı eğer sandığa gittiğinde ilgili bakanın parti adayına mühür vuracağını ima ediyorsanız, yok arkadaş bizim vatandaş artık eskisi gibi değil!

Bari kendi bölge halkınıza biraz saygı lütfen...

...

Güneyden yıllardan beridir tonlarca et kaçak yolardan Kuzey’e geçiyor...

Bilmediklerimiz çok ayrı tabi ki!

Ama lütfen dikkat ediniz;

Ne hikmetse artık yakalananlar sadece kaçak etleri taşıyan araçların sürücüleri...

Garibanlardan mahkemede hesap soruluyor, aylarca heba oluyorlar!

Oysa onların bu işlerden kazandıkları sadece birkaç bin lira hepsi o kadar...

İyi de asıl büyük kelleler niye bulunmuyor hiç!

Polis ekipleri niye araçları takip edip de gerçek sahiplerini bulmaya yeltenmiyor...

Yoksa polise emir büyük yerlerden mi geliyor!

Yetti artık o zaman...

Bu işten birkaç bin lira kazananları da salın gitsin, keyiflerini kaçırmayın!