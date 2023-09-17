KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 21.yıldönümünde anılıyor.

Güreşseverler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, anma töreni yarın saat 11.30’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda yapılacak.