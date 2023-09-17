KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 21.yıldönümünde anılıyor.
Güreşseverler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, anma töreni yarın saat 11.30’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda yapılacak.
KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 21.yıldönümünde anılıyor.
Güreşseverler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, anma töreni yarın saat 11.30’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda yapılacak.
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