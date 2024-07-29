Cezaevi Müdürlüğü’nce yürütülen sosyal sorumluluk projesine KKTC Fenerbahçeliler Derneği, maddi ve manevi destek verdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, katkılarından dolayı Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan tarafından KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Proje kapsamında, mahkum annelerin çocuklarıyla daha sağlıklı bir ortamda zaman geçirebilmesi amaçlanıyor.