Türkiye’de meydana gelen ve bazı illerde büyük yıkıma yol açan depremde zarar gören ve kurtarılmayı bekleyenlere yardım için uçakla Adıyaman’a giden KKTC ekipleri, Kıbrıslı öğrencilerin de bulunduğu enkaz bölgesinde kazadede yakınlarıyla birlikte arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 sularında havayolu ile Adıyaman'a intikal eden 7 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKIP), 10 Sivil Savunma Arama Kurtarma Personeli, 10 AKUT, 11 Sağlık Personeli ve 2 Uydu Muhabere Personeli, Kıbrıslı öğrencilerin de bulunduğu enkaz bölgesinde, kazazede yakınlarıyla birlikte devam eden arama Kurtarma faaliyetine destekte bulunuyor.