KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM Dostluk Grubu heyetleri arasında çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu'nda yer alan toplantıda konuşan Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Canaltay, TBMM Dostluk Grubu'nu ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Grup üyeleriyle bir araya gelmenin çok yararlı sonuçlar doğuracağını dile getiren Canaltay, Kıbrıs Türk halkının, tarihinin hiçbir döneminde milli ve dini aidiyetinden, özgürlüğünden taviz vermediğini ve yönelen saldırılara karşı da hep direndiğini kaydetti

Kıbrıs Türkü'nün hep mücadele verdiğini anlatan Resmiye Canaltay, “KKTC özgürlüğümüzün, egemenliğimizin, geleceğimizin, güven içinde yürüme kararlılığımızın simgesidir" dedi.

Sorunların hiçbir zaman inkar edilmediğini dile getiren Canaltay, sorunlar var diye egemenlikten, siyasi statüden ve devlet olgusundan geri adım atmayı, asla bir an bile düşünmediklerini söyledi.

Canaltay, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirerek bu mücadele için de Anavatan ile her zaman birlikte yürüneceğini vurguladı.

Erdem

TBMM Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de konuşmasında, Kıbrıs’ın sorumlulukları arasında ayrı önemi olduğunu kaydetti.

Dostluk Grubu üyelerinin adadaki gelişmeleri çok yakın takip ettiğini dile getiren Erdem, tüm milletvekilleri için adanın önem arz ettiğini söyledi.

Erdem, Kıbrıs meselesinde yeni çizilen yolun önemine de dikkat çekerek, iki devletli çözüm vizyonunu kendilerini de kuvvetle desteklediğini belirtti.

KKTC'nin tanınması için ortak gayretlerinin süreceğini de kaydeden Erdem, “Rum tarafı ne olursa olsun iktidarı ve refahı Kıbrıs Türkü ile paylaşmak istemiyor. Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görüp sözde devletlerine yamalamaya, kenarında bir oluşum olarak görmeye çaba sarf ettiklerini görüyoruz” dedi.

Orhan Erdem, Rumların uluslararası tanınmışlığın verdiği özgüvenle statükodan faydalanmayı sürdürdüklerini ve konfor alanlarında yaşamlarını idame ettirmek istediklerini kaydederek, Rum liderlerinin son çözüm sürecindeki tavırlarının bilindiğini ve mantalitenin değişmediğinin de ortada olduğunu belirtti.

KKTC ve Türk devletlerinin, İslam coğrafyasının, çok daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getiren Erdem, Kıbrıs’ta adil, kalıcı sürdürülebilir bir çözümün adadaki gerçeklerle olabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.