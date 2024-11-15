Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Geçtikale’de de tören düzenlendi.
Geçitkale Atatürk Büstü önündeki tören, protokolün sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekildi.
Törende, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğretmeni Sıdıka Paşa, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Geçitkale Cumhuriyet öğrencileri Fatoş Hacıömer'in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”, Hayal Solmazcan ve Gülşen Azra Güçük'ün de “Kuzey Kıbrıs Türk Bayrağı” isimli şiirleri okumasının ardından tören sona erdi.
Editör: Mehmet Mehmet