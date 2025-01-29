“KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı” toplantısı bugün Lefkoşa Concorde Tower’da yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'in ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in de katıldığı toplantıda kalkınma planı tanıtılacak.

Saat 11.15'te başlayan toplantının açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy yapıyor.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın vizyonu, “İstikrarlı ve güçlü büyüyen, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırıldığı, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre ile nitelikli ve sağlıklı insan, güçlü toplum yaratılması ve uluslararası iş birliği artırılmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olarak belirlendi.

Kalkınma Planı’nda vatandaşların temel değerlerini, ihtiyaç ve beklentilerini esas alarak ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak suretiyle ülkenin refahının ve uluslararası iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

