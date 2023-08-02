Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Hüseyin Ulak, dünyanın Doğu Akdeniz'deki huzur ve istikrarı Türkiye ve Kıbrıs Türklerine borçlu olduğunu söyledi.

Gazi Orduevi'nde düzenlenen "KKTC 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" resepsiyonuna TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Hüseyin Ulak ve TC Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay katıldı.

Resepsiyonda konuşan Ulak, Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanan 1 Ağustos'un Kıbrıs Türk halkının direnişinin ve Kıbrıs tarihinin önemli bir sembol tarihi olduğunu belirtti.

Ulak, yaşadıkları gurur ve coşkuyu Kıbrıs Türk halkının ödediği bedellere borçlu olduklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda, bugün atalarımız tarafından bizlere yurt olarak emanet edilen Kıbrıs Adası'nın fethinin 452'nci, özgürlük ve bağımsızlık mücadelemize damgasını vuran Kıbrıs Türkünün Kuvayimilliyesi, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 65'inci ve milletimizin sarsılmaz inanç ve desteğiyle kurulan KKTC Silahlı Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 47'nci yıl dönümlerini büyük bir coşku ve gururla kutlamaktayız." dedi.

Kıbrıs Türklerinin kurucu ortağı olduğu 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti hakkında değerlendirmede bulunan Ulak, "Kıbrıs Türkünün, canı pahasına ortaya koyduğu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi sonucu kurucu ortağı olduğu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm devlet ve hükümet kadroları sadece üç yıl sonra Kıbrıslı Türklerin kurucu ortaklığını içine sindiremeyen Rumlar tarafından yine teröre başvurularak işgal ve istila edilmiş, Kıbrıs Türk halkı evlerinden ve işlerinden kovulmuş, anklavlara hapsedilmiş, utanç barikatlarında aşağılanmış ve katliamlara maruz kalmıştır." diye konuştu.

Ulak, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı "Kanlı Noel" olarak adlandırılan katliam sonucunda 11 yılda 103 Türk köyünün boşaltıldığı, 434 Türk'ün şehit edildiği, binlerce Türk'ün yaralandığı ve 27 bin Türk'ün göç etmeye zorlandığını vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü'nün mücahit halkı on yıllarca Rum mezalimine karşı korkusuzca direnmiş, kan vermiş, can vermiş, hürriyetinden asla vazgeçmemiştir. 1571'den beridir yurt edindiği, memleket bildiği toprakları bırakmamış, egemenliğinden taviz vermemiştir." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin Mehmetçik ve mücahitlerin ortak zaferi olduğuna dikkati çeken Ulak, 1 Ağustos 1976 tarihine gelindiğinde ise efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatının temelleri üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kurulduğunu anlattı.

Ulak, eski Başbakan Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın sadece Türklere değil Rumlara da barışı getirdiği hakkındaki sözünü hatırlatarak, "Bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan onca savaş, çatışma ve sorunlara karşın Doğu Akdeniz'de bugün hala daha huzur ve istikrar varsa tüm dünya bu huzur ve istikrarı Kıbrıs Türkünün haklı direnişine ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası haklardan doğan barış harekatını icra etmesine ve Kıbrıs’taki Türk hak ve menfaatlerini kurtarmasına borçludur.” ifadelerini kullandı.