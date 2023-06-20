AKEL'in partisinin Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Niyazi Kızılyürek, Güney Kıbrıs hükümetinin, Türkçe’nin Avrupa Birliği (AB) dili olması için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, Rum Yönetiminin hiçbir zaman Türkçe’nin AB’nin resmi dili olmasını resmi olarak istemediğini ifade eden Kızılyürek, Türkçe’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” resmi dili olduğunu ve Türkçe’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” resmi ikinci dili olmasından ötürü, AB’nin resmi dilleri arasında yeri olduğunu savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerek seçim öncesi dönemde, gerek de seçimlerden sonra bu konuya değindiğini ifade eden Kızılyürek, Hristodulidis’in gerek verdiği demeçlerde, gerek de Kıbrıslı Türk gazetecilere yönelik bilgilendirmeleri esnasında bu konunun hem Rum Yönetimi, hem de bizzat kendisini tarafından ortaya konduğu fakat AB’deki ortaklarının itirazına takıldığına dair tezi yinelediğini ifade etti.

Bu açıklamanın, gerçekleşen olaylar ve bir önceki Rum hükümetinin eylemleriyle doğrulanmadığını dile getiren Kızılyürek, konuyla ilgili olarak Rum Yönetimi ile Avrupa Konseyi arasında gerçekleşen yazışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Kızılyürek ilk mektubun, Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’in 17 Şubat 2016 tarihli mektubu olduğunu ve Anastasiadis’in mektubu, Kıbrıs sorununun olası bir çözümü ve adanın yeniden birleşmesiyle birlikte Türkçe’nin AB’nin resmi dili olmasıyla ilgili hazırlıkların başlamasını isteyerek sonlandırdığını ifade etti.

İkinci mektubun ise, Avrupa Konseyi’nin bu mektuba yanıt verdiği 12 Nisan 2016 tarihli mektubu olduğunu dile getiren Kızılyürek, konseyin bu mektupta, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte Türkçe’nin AB’nin resmi dili olmasının önemini kabul ettiğini ve bu hazırlıklarla ilgili detayları Rum hükümeti ve Avrupa Komisyonuyla ele almaya hazır olduğunu ifade ettiğini iletti.

Kızılyürek, bu mektuplardan, Rum Yönetimi’nin hiçbir zaman Türkçe’nin AB’nin resmi dili olmasını resmi olarak istemediği, sadece Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte Türkçe’nin AB’nin resmi olmasıyla ilgili hazırlıkların başlamasını istediği sonucunu orataya koyduğunu belirtti. Kızılyürek, Avrupa Konseyi'nin ise böyle bir olasılığa karşı hiçbir zaman olumsuz bir tutumu olmadığını savundu.

Gazete, Rum Yönetimi’nin konuyu bir kez daha gündeme getirmediğini de yazdı.

Habere göre, Kızılyürek açıklamasının sonunda, Avrupa Parlamentosu kürsüsünde yaptığı konuşmada da söylediği gibi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Kıbrıslı Türklere yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmaya ve Türkçe’nin AB’nin resmi dili olması konusunu Avrupa Konseyi'nde gündeme getirmeye de çağırdı.

Açıklama Fileleftheros’ta "Kızılyürek Türkçe Konusuna Geri Dönüyor” başlığıyla yer aldı.

TAK