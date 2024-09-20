(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen mülke tecavüz, şiddet kullanma tehdidi ve elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan Kadir Güven bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Zaliha Karagil mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Eylül 2024 tarihinde saat 02.00 sıralarında kız arkadaşının Hamitköy’deki evinde pencereden girerek, mülke tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının 15 Eylül saat 04.00 sıralarında ise kız arkadaşının ikametgahı içerisinde yatak odasında bulundukları esnada meyve bıçağını sevgilisine göstererek,” Şimdi gırtlağını keseyim mi” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının 18 Eylül’de de kız arkadaşına whatsapp’tan hakaret içerikli mesajlar yazarak, elektronik haberleşme yasasına aykırı davrandığını belirtti. Polis memuru, şikayetin 19 Eylül’de yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde sadece mesaj attığını kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin emare alındığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının devamlı kız arkadaşını rahatsız ettiğini kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.