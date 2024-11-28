Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğiyle düzenlenen Ortaokullar ve Liseler Arası V. Kısa Öykü Yarışması için başvurular başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarışmanın bu yılki teması, Kıbrıs’ın eşsiz coğrafyasını, tarihi yapıları ve efsaneleriyle harmanlayarak özgün ve etkileyici bir fantastik kurgu öyküsü yazılması olarak belirlendi. Ödül töreninin Mayıs 2025’te yapılacağı yarışmanın son başvuru tarihi 28 Mart 2025 olarak açıklandı. Katılımcılar, yarışma şartnamesi ve başvuru formuna https://vfcyp.co/KisaOykuYaris adresinden ulaşabilecek.

Yarışma, KKTC’nin geleceği olan çocuk ve gençlerin okuma, yazma ve düşünme alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlamak, edebiyatı sevdirmek ve yaratıcı yazarlık konusunda genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

-Murad Aktuğ: "Yaratıcı düşünme ve kendilerini ifade etme imkanı sunuyoruz"

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdür Vekili Murad Aktuğ yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, V. Kısa Öykü Yarışması’nın gençlerin düşünce dünyasını zenginleştiren önemli bir platform olduğuna vurgu yaptı.

Yarışmanın, öğrencilerin hem yazılı ifade yeteneklerini geliştirdiğini hem de hayal güçlerini özgürce kullanmalarına olanak sağladığını belirten Aktuğ, “Bu yarışma, sadece bir ödül etkinliği değil; gençlerimizin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri için bir fırsattır. Kıbrıs’ın zengin tarihi, eşsiz coğrafyası ve derin kültürel mirası, gençlerimizin kalemlerinden çıkan öykülerle yeniden hayat bulacak. Bu sayede öğrencilerimiz, köklerimizi keşfederken hayal dünyalarını sınırsız bir şekilde genişletebilecek.” ifadelerini kullandı.

Aktuğ, yarışmaya katılacak olan tüm öğrencilere başarılar dileyerek, yazarlık serüvenlerinin kendilerini keşfetme yolunda önemli bir adım olacağını ifade etti.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere herkese teşekkür eden Aktuğ, “Gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak, onları yazmaya, okumaya ve düşünmeye teşvik etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

-Fevzi Tanpınar: “Gelecek her öykü, toplumsal belleğimizi zenginleştirecek”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Kısa Öykü Yarışması’nın çocuklara ve gençlere kitap okumayı, öykü yazmayı ve yaratıcı düşünmeyi öğretme konusunda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın, gençlerin hayal gücünü ve yaratıcılığını ortaya koyması için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Tanpınar, “Gençlerimizden, Kıbrıs’ı düşünerek ve hayal güçlerini kullanarak bir öykü hazırlamalarını istiyoruz. Her yıl önümüze birçok yaratıcı öykü geliyor ve jüri olarak seçim yapmakta zorlanıyoruz. Bu durum bizleri hem mutlu ediyor hem de heyecanlandırıyor. Gençlerimizin yeteneklerini gördükçe onlarla gurur duyuyoruz.” dedi.

Gelecek olan öyküleri sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Tanpınar, yarışmaya katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi. Ayrıca, her gelen öykünün toplumsal belleği zenginleştirdiğini ve kültürel mirasa katkı sağladığını sözlerine ekledi.