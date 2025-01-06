Kırmızı ışıkta durmayan tır şoförünün neden olduğu kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün 18.30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde oldu.

Ahmed Bulanık (E-41) yönetimindeki TRK 641 plakalı tır, kırmızı ışıkta durmayarak Uğur Mumcu Bulvarına giriş yaparak, yeşil ışık yandığı için kuzeye doğru seyreden Hamza Nazır (E-22) yönetimindeki UJ 540 plakalı motosikletin önünü tıkadı.

Çarpışmada çenesi kırılan motosiklet sürücüsü Hamza Nazır, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı.