Değirmenlik’te evinde ölü bulunan Necdet Kırgın’ın (E-58) ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.
Polisin açıklamasına göre, Kırgın’ın ölüm sebebi, yapılan otopside belirlendi.
Değirmenlik’te evinde ölü bulunan Necdet Kırgın’ın (E-58) ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.
Polisin açıklamasına göre, Kırgın’ın ölüm sebebi, yapılan otopside belirlendi.
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