Her Daim Dostlar, “Kıbrıs’tan Türkiye’ye göçler” konulu seminer düzenledi Her Daim Dostlar, “Kıbrıs’tan Türkiye’ye göçler” konulu seminer düzenledi

 Değirmenlik’te evinde ölü bulunan Necdet Kırgın’ın (E-58) ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin açıklamasına göre, Kırgın’ın ölüm sebebi, yapılan otopside belirlendi.

 