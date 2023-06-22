Fulya Adalıer’in yazdığı “Kınasız Gelinler” kitabı Gazimağusa'nın ardından cumartesi günü Lefkoşa'da tanıtılıyor.

Küçük Kaymaklı’daki La Bella Patisserie & Gloria Jean’s Cafe’deki tanıtım söyleşisi ve imza etkinliği saat 18.30'da başlayacak.

Etkinlikte, Filistin’e kınasız gelin giden kızların anısına kına yakma ritüeli de gerçekleştirilecek. Kitap severler, romanı alarak yazara imzalatma imkanı da bulacaklar.

-Gazimağusa Bandabuliya’daki tanıtım etkinliği

Bu arada Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gazimağusa'da yapılan tanıtım etkinliğinde, yazar, kitabın içeriği ve hazırlanış süreci hakkında bilgi verip, kitabı imzaladı.

Romanda, "1930’lu yıllarda saç örgüsü misali birbirlerine yürekten kenetlenen dört genç kızın aşkları, acıları, isyanları, sessiz çığlıkları, dayanışmaları ve erkek egemen dünyadaki varoluşları" konu ediliyor.

TAK