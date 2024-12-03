Kimliksizler Derneği, 19 Aralık günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bilgi edinme başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Dernek, bu başvuruya katılmak isteyenlere sosyal medya hesapları üzerinden dilekçe örnekleri sundu.

Dernekten yapılan açıklamada, dilekçelerin, daha önce yurttaşlık başvurusu yapmış kişiler tarafından, şahsen doldurulması ve teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Başvuruya katılmak isteyenlerin belgeleri şahsen Kimliksizler Derneği’ne teslim edebileceği ya da 19 Aralık 09.00’da dernek yetkilileri ile buluşarak Nüfus ve Muhaceret Dairesi’ne (Civil Registry and Migration Department) teslim edileceği ifade edildi.

Kimliksizler Derneği tarafından yapılan açıklamada, bilgi edinmenin demokratik ve şeffaf yönetimin bir gereği olduğu vurgulanarak, bu haktan faydalanılarak yıllardır bekletilen vatandaşlık başvurularının hangi aşamada olduğunun sorulacağı ifade edildi.

Açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu yönde yeterli açılımı yapmadığı belirtilerek, annesi veya babası Kıbrıslı olan binlerce çocuğun mağdur edildiğini dile getirildi.