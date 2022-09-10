Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bu memlekette tek bir şey bile mi iyi gitmez..
Gitmiyor işte!
Dün bir belediye başkanımız aradı…
Resmen gürledi!
Devlet katkıları ödenmedi ya…
Sendikalı olanlarda sıkıntı yok!
Olmayanlar bu tarih oldu ödenmedi…
Devlet elini cebine atmasa ödenmeyecek de!
Şu anda ülkede yeni bir seçim havası var ya…
Siyaset tamamen yerel seçimlere odaklandı!
Ne zaman olacağı bile belli olmayan seçime…
Belediye çalışanları maaş almış almamış kimsenin umurunda bile değil!
Hükümet yanlış yapıyor, hem de seçimler öncesinde…
Maaş bile alamayan belediye çalışanı, ailesiyle birlikte niye size o versin ki!
…
Meclis heyeti Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdi…
Kalabalık bir gruptular!
İyi de gelirken ne getirdiler?
Hediyeden filan bahsetmiyoruz…
Milletin vekillerin yurt dışı ziyaretlerini karşı değiliz!
Ama bu ziyaretlerin de hayli pahalı olduğunu biliyoruz…
Millet geçim sıkıntısı çekerken yapılan ve kesinlikle milletin hayrına olmayan bu ziyaretler artık göze batmaya çalıştı!
Vatandaş onlardan gezmekten daha ziyade icraat bekliyor…
Sorunlarına çözüm üretilmesini istiyor!
Bunları yapın…
Sonra istediğiniz kadar gezin tozun!
Ama milletin vekili olduklarınızı da unutmayın…
…
Türkiye’nin önce gelen üniversitelerinden ODTÜ geldi bizim ülkede de üniversite açtı…
Tabi ki sevindik ve gurur duyduk!
Eğitimde Türkiye’nin bir markasını burada görmek bize hiçbir şey kaybettirmez…
Ancak ne yazık ki okul zor günler yaşamaya başladı!
3 Bine yakın öğrencisi olan okulda yüzlerce de akademisyen ve çalışan var…
Çalışanlara gönderilen e-posta şöyle:
“Değerli Akademik Personelimiz,
Ağustos ayına ait maaş ödemeleri 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılamayacaktır. Maaş ödeme tarihi ile ilgili yeniden bilgilendirme duyurusu yapılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Kampus Rektörlüğü”
Hepsi bu kadar!
Ayın ortasına geliyoruz ve çalışanların ne zaman ödeneceği bile belirsiz…
Yani sıradan başka bir üniversite olsa anlardık da ODTÜ olunca insan şaşıp kalıyor!
…
Aldığımız duyumlara göre ODTÜ Kıbrıs Kampüsü’nün satılmak için masada olduğu iddia ediliyor…
Hem de ülkemizde de bulunan bir üniversite tarafından!
Perde gerisinde ne dolaplar dönüyor onu da bilmiyoruz…
ODTÜ’nün sonu böyle olmamalıydı!
Hele de çalışanların…
Bizim devlet erkanı bu işe ne diyor şimdilik tekbir açıklama yapılmadı, açıklanmasını da bekliyoruz!
Ama en önemlisi de çalışanların ortada bırakılması…
Böyle sıkıntılı bir dönemde maaş alamamak ne demektir umarız ki bu durumu masaya yatırırlar!
Zira bu devlet sınırları içinde yaşayan herkes sahip çıkılmayı hak ediyordur…
…
Gelelim asıl meseleye…
Bu konuda onlarca yazı yazdık açıklama bekledik!
Yıllardan beridir siyasi rant uğruna dağıtılan sanayi arsaları konusunda gelen de giden de dur bakalım ne oluyor demedi…
Verdikçe verdiler!
Liyakata ve mesleğe bakmadan…
Son günlerde şikayetler yine yoğunlaşmaya başladı!
O da satış ihbarlarıyla ortaya çıktı…
Kamuoyuna sızan bilgilere göre listede önemli isimler de var!
Hem de fazlasıyla önemli…
Sürekli olarak doğruluktan dürüstlükten bahseden kişiler bunlar!
Kuruş ödemeden bu arsaları ciddi rakamlarla satışa çıkarmaya başlamışlar…
Şükürler olsun ki bir devlet çalışanı bu durumu fark etmiş ve konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyormuş!
Ha keşke, ha keşke artık birileri devlet olanaklarından rant elde edenlerin peşine düşüp bunları deşifre etse…