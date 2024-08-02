KİMİN UMRUNDA VATANDAŞ BAŞINI VURUYOR AMA İLGİLENEN YOK

Ergün Yahat

Gazimağusa'da Gelir Vergi Dairesi önündeki ağaç kaldırıma yan yatarak büyümeye devam ederken tehlike yaratmaya devam ediyor.

Olan kaldırımda yürüyen vatandaşlara oluyor çok sayıda vatandaş bu kaldırımı kullanarak dairede işlerini yapmak için giderken başlarını vurarak giderken dairede çalışan personel bu konu ağaç ile ilgili Orman Dairesi, Belediye arandı ama hiç kimse aylardır ilgilenmiyor iddiasında bulundular.