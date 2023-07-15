Kim durduracak bu rezaleti!

KKTC’nin tanınmış mütahhitlerinden Baştaşlar İnşaat Şirketi Direktörü Ahmet Baştaş sosyal medya paylaşımı ile isyan etti.

Ahmet Baştaş yaşadıkları bölgede büyük bir sorunu gündeme getirdi ses ve gürültüden uyuyamadıklarını belirten Baştaş çok geç saatlerde Chamada Club’ın havai fişek seslerinden rahatsız olup uyandıklarını belirtti.

Baştaş konuyla ilgili gerek siyasiler, Çatalköy Belediyesi, Kaymakamlık, polis, Çevre Dairesi’ni ve patlama izni veren Jeoloji Madencilik Dairesini aradıklarını belirten Baştaş hiçbir sonuç alamadıklarını söyledi.

Ahmet Baştaş’ın sosyal medya paylaşımı şu şekildedir;