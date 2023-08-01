Lefkoşa, 1 Ağustos 23 (TAK): Kıbrıs Türk
Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla
yayımladığı mesajda, mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğini
belirtti.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kıbrıs
Türk tarihinde 3 önemli olayın yaşandığı tarihtir. 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs'ın Osmanlılar
tarafından fethi. 1 Ağustos 1958'de TMT'nin (Türk Mukâvemet Teşkilatı)
kuruluşu. 3) 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Kuruluşu.
Bilinmelidir ki Kıbrıs Türkü’nün bağımsız,
egemen, kurucu iradesinin teşekkül ettiği dönüm noktalarını ifade eden bu 3
önemli tarihin arka planındaki sarsılmaz mücadele azmi ve zorlu direniş içerisinde
geçen yılların verdiği mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla
süreceğinden asla şüphe edilmemelidir.
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES)
Yönetim Kurulu olarak; kıymetinin kıyamete kadar süreceğine inandığımız,
özgürlük ateşinin yakıldığı toplumsal direniş tarihimizin önemli dönüm
noktalarını şerefle hatırlıyor; aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor;
Toplumsal Direniş Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.”
(GÖZ/ŞEB)