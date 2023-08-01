Lefkoşa, 1 Ağustos 23 (TAK): Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kıbrıs Türk tarihinde 3 önemli olayın yaşandığı tarihtir. 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethi. 1 Ağustos 1958'de TMT'nin (Türk Mukâvemet Teşkilatı) kuruluşu. 3) 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Kuruluşu.

Bilinmelidir ki Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, egemen, kurucu iradesinin teşekkül ettiği dönüm noktalarını ifade eden bu 3 önemli tarihin arka planındaki sarsılmaz mücadele azmi ve zorlu direniş içerisinde geçen yılların verdiği mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğinden asla şüphe edilmemelidir.

Rusya: Ukrayna, Karadeniz’de Rus Sivil Nakliye Gemilerine Saldırı Girişiminde Bulundu Rusya: Ukrayna, Karadeniz’de Rus Sivil Nakliye Gemilerine Saldırı Girişiminde Bulundu

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Yönetim Kurulu olarak; kıymetinin kıyamete kadar süreceğine inandığımız, özgürlük ateşinin yakıldığı toplumsal direniş tarihimizin önemli dönüm noktalarını şerefle hatırlıyor; aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor; Toplumsal Direniş Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.”

(GÖZ/ŞEB)