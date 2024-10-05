Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) üyesi sendikalardan POED, KTÖS, OELMEK, KTOEÖS, OLTEK ve DAÜ-SEN 5 Ekim için ortak açıklama yaparak, “Herkes için daha iyi, daha adil bir gelecek inşa edebiliriz. Okullarımızda barışın, demokrasinin ve adaletin önemini öğretmek bizim sorumluluğumuz” vurgusunda bulundu.

-Bu yılki temada öğretmenlerin sesine kulak verilmesi istendi

Bu yıl Dünya Öğretmenler Günü’nün temasının “Öğretmenlerin Sesine Kulak Verin - Eğitim İçin Yeni Bir Toplumsal Sözleşmeye Doğru” olarak belirlendiği kaydedilen mesajda, bu yılki temayla öğretmenlerin eğitimin geleceğini şekillendirmedeki merkezi rolüne dikkat çekildi.

Öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim sistemi inşa etmek için öğretmenlerin sesinin ve tecrübesinin kritik öneme sahip olduğu da vurgulanan mesajda şunlar ifade edildi:

“Eşitlik, çeşitlilik ve katılımın temel ilkeler olduğu bir gelecek için ihtiyaç duyduğumuz eğitimi inşa etmenin tek yolu öğretmenlerin iyi eğitilmiş, iyi desteklenmiş ve değerli olmasını sağlamaktan geçmektedir. Okullarımızda ayrımcılıkla mücadele etmek ve hoşgörü ortamı yaratmak, hem öğrenciler hem de öğretmenler için okulları güvenli alanlar haline getirmek esastır.

Öğretmenleri güçlendirmek, aynı zamanda onlara mesleklerini verimli bir şekilde yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak anlamına gelmektedir. Okulların herkes için yüksek nitelikli eğitim sağlayabilmesi için eğitime sürdürülebilir kamusal yatırım yapılması hayati önem taşmaktadır.”

-“ Özelleştirme ve ticarileşmeye karşı koyulmalı”

Özelleştirmenin kamusal alanı ve eşit erişim ilkelerini baltaladığı, eğitimde artan özelleştirme ve ticarileşmeye karşı koyulması gerektiği belirtilen mesajda şunlar da kaydedildi:

“Öğretmenin sesine kulak vererek ve öğretmenlik mesleğini güçlendirerek, öğrencileri yalnızca gelecek için ihtiyaç duyacakları becerilerle donatmakla kalmayıp aynı zamanda barış, uzlaşma ve sosyal uyum değerlerini de teşvik eden bir eğitim sistemi yaratabiliriz. Birlikte, herkes için daha iyi, daha adil bir gelecek inşa edebiliriz.

Ülkemizde de karşılıklı saygı ve anlayışla daha güzel yarınlar için çalışmak, okullarımızda barışın, demokrasinin ve adaletin önemini öğretmek bizim sorumluluğumuzdur.”