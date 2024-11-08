Güney Kıbrıs’ta geçen hafta Lefkoşa Rum kesiminde bir ortaokulda meydana gelen olayda, ortaokul birinci sınıfa giden bir öğrencinin okula nakit olarak götürdüğü 15 bin Euro civarında parayı 50’şer ve 100’er Euro’lar halinde arkadaşlarına ve öğretmenine dağıttığı belirtildi.

Paraları alan bazı öğrencilerin alışveriş yaptığını, bazılarının ise daha sonra paraları geri iade ettiğini yazan Alithia gazetesi, olayı fark eden bir öğretmenin okul müdürlüğünü konu hakkında bilgilendirdiğini ve eğitim bakanlığının da konudan haberdar olduğunu belirtti.

“Οmegalive”in edindiği bilgilere dayanarak, paranın öğrencinin babasına ait olduğunu kaydeden gazete, öğrencinin babasının bu kadar büyük bir meblağı nereden bulduğunun yetkili makamların merceğinde olduğunu kaydetti.

Gazete, polisin 31 Ekim'de yaşanan olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü ekledi.