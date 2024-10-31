Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'ne açtığı davalarda geri adım atmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'ne açtıkları davaların ve yargı önündeki tazminat talep etme ısrarının devam ettiğini yazdı.

Kıbrıs Türklerin açtığı davalardan 46’sının tazminat talebiyle ilgili olduğunu yazan gazete, tazminat talebinin toplam 500 bin-2 milyon euro ve üzerinde olduğunu belirtti.

Bu davalarla 1974’ün sonucu olarak Kıbrıs Türk hak sahipleri tarafından terk edilen Kıbrıs Türk mallarının yasa gereği idaresine sahip olan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin yetkisine itiraz edildiğini belirten gazete, Rum Yüksek Mahkemesi’nin bir dizi kararı içerisinde bu yetkinin, halihazırda anayasaya uygun, meşru ve haklı bulunması anlamında, hükümete bir miktar rahatlama hissi verdiğini yazdı.

Gazete ancak ilgili yasanın (Kıbrıs Türk Malları Vasiliği), yargı önünde bulunan istimlakları kapsayıp kapsamadığı konusunda “gri noktalara” da sahip olduğuna dikkati çekti.

İstimlak meblağlarının, muhtemelen Kıbrıs Türk mülk sahiplerine ödenmesine ayrılacak olan Kıbrıs Türk Malları Fonu’na aktarıldığını yazan gazete ilgili devlet makamlarının ise böyle bir gelişme yaşanması durumunda meblağın ne olacağını tahmin etme konumunda da olmadığını belirtti.

Gazete haberinde, ilgili Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Yasası'nın bazı maddelerine de yer verdi.