Rum hükümetinin, Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı tek taraflı önlemler çerçevesinde yer alan Kıbrıslı Türklerin çeşitli eğitim programlarına katılımlarının sağlanması konusu, dün ilgili birimlerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda ele alındı.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslı Türklerin Eğitimleri Dayanışma Evi’nde” başlığı altında verdiği haberinde, “AB Beceriler Yılı” programını uygulamakla yükümlü olan “Verimlilik Merkezi (KEPA)” binasındaki toplantıda, Kıbrıslı Türklerin eğitim programlarına katılmaları konusunun ayrıntılı bir şekilde ele alındığını yazdı.

Gazete, toplantıda konuya müdahil taraflardan birçok önerinin gündeme geldiğini, netleşen ilk unsurun ise, Güney Kıbrıs’ta çalışan veya işsiz olan Kıbrıslı Türkleri kapsayacak programın, Ledra Palace sınır kapısında bulunan Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) yapılması olduğunu aktardı.

AB’nin de finansmanına katkıda bulunacağı program çerçevesinde yaklaşık bin kadar Kıbrıslı Türk’ün; çevre, yeşil kalkınma, dijital beceriler, müşteri memnuniyeti temelinde kalite ve çalışma ortamında güvenlik ve sağlık konularında eğitim almalarının hedeflendiğini vurgulayan gazete, ilk aşamada Türkçe basılı tanıtım broşürlerinin, Kıbrıslı Rum sendikalar tarafından iletişimde oldukları Kıbrıslı Türk sendikalara iletileceğini yazdı.

Gazete, programlara katılacak Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip olmaları gerektiğini belirtirken, konuya ilişkin önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılmasının öngörüldüğünü de aktardı.