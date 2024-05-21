Rum yönetiminin, Kıbrıslı Türklerin gündelik hayatlarını kolaylaştırmak gerekçesiyle açıkladığı önlemler arasında olan, Kıbrıslı Türk çalışanların çeşitli eğitim programlarına katılmaları konusu bugün yeniden ele alınıyor.

Fileleftheros gazetesi: “Eğitim İçin Kıbrıslı Türkler Aranıyor – Verimlilik Merkezi’nde Bugün Yeni Toplantı” başlığıyla verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı önlemler paketi çerçevesinde yer alan, Kıbrıslı Türk çalışanların eğitimi konusunun, ilgili tarafların bugün gerçekleştireceği yeni bir toplantıda ele alınmaya devam edeceğini yazdı.

Gazete, Rum Çalışma Bakanı ve Rum yönetiminin ilgili birimleri arasında bugün yapılacak toplantıda, Kıbrıslı Türk çalışanların, Avrupa Beceriler Yılı çerçevesinde “Kıbrıs İnsan Gücü Geliştirme Merkezi” (AnAD) ve Verimlik Merkezi’nde (KEPA) düzenlenecek eğitimlere katılabilmeleri konusunun ele alınacağını belirtti.

Türkçe düzenlenmesi öngörülen bu eğitimlere hangi Kıbrıslı Türklerin davet edileceği konusunun gündemde olduğunu ve öncelikli düşüncenin, eğitimlere Güney Kıbrıs’ta hali hazırda çalışmakta olan 3 bin Kıbrıslı Türk’ten başlanması yönünde olduğunu vurgulayan gazete, hedefin bin Kıbrıslı Türk’ün bu eğitimleri alması olduğunu yazdı.

Gazete, Rum sendika ve işveren örgütlerinin Kıbrıslı Türk örgütlerle iletişimlerinin bulunduğunu, bu sebeple başka Kıbrıslı Türk gruplarının da eğitimlere davet edilmelerinin olası olduğunu, bu konunun da bugünkü toplantıda ele alınacağını aktardı.

Gazete ayrıca, Rum Çalışma Bakanı Yannis Panayotu’nun yakın geçmişte yaptığı açıklamada, bin Kıbrıslı Türk’ün katılması planlanan, “Yeşil Beceriler” ve “Dijital Becerilerin” geliştirilmesini içeren bir eğitim programının, Mayıs-Aralık 2024 döneminde gerçekleştirileceğini söylediğini de hatırlattı.