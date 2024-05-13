Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rum lider tarafından açıklanan Kıbrıslı Türklere yönelik “Güven Yaratıcı Önlemler"den “hak sahiplerine dulluk maaşı ödeneği ve Kıbrıslı Türklerin insan kaynakları geliştirme programına eklenmesi” konuları hakkında “İşgücü Danışma Örgütü” mensuplarını bilgilendirdi.

Politis, “Sosyal Ödenekler… Kıbrıslı Türklere Yönelik Önlemler” başlıklı haberinde Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yannis Panayotu’nun konuyla ilgili açıklamasını aktardı.

Habere göre, Panayotu, Kıbrıslı Türk hak sahiplerine dulluk maaşı ödenmesi konusunda Sosyal Güvenlik Dairesi’nin, Hukuk Dairesi’nin yönlendirmesiyle Sosyal Sigorta yatırımı yapan ve emekliliğe hak kazanan Kıbrıslı Türklerin eşleri tarafından yapılan dulluk maaşı başvurularının değerlendirilmesine artık başlandığını söyledi.

Panayotu’ya göre dulluk maaşı talep edenlerden "yeminli beyan" talep edilip, mülakat yapılacak. Rum tarafında çalışan ve sosyal sigorta yatırımı yapan evli Kıbrıslı Türklere, gelecekte Genel Sağlık Sistemi’ne de dahil edilme prosedürlerinde kullanılmak üzere, eşleriyle birlikte evlilikleriyle ilgili yeminli beyanda bulunma olanağı da tanınacak.

Panayotu, 2022 kayıtlarına göre, Kıbrıslı Türklerin bin 560'ının emekli maaşı, bin 382’sinin dulluk maaşı, 7’sinin iş görmezlik maaşı ve 8’inin de sakatlık maaşı aldığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin insan kaynakları geliştirme programına dahil edilmesi konusuna da değinen Panayotu, Verimlilik Merkezi'nin, İnsan Kaynakları Geliştirme Otoritesi'yle iş birliğinde, Mayıs-Aralık 2024 döneminde uygulanacak Türkçe dilinde mesleki eğitim programları planlandığını açıkladı. Panayotu, Avrupa müktesebatı eğitimi de verilecek programa bin Kıbrıslı Türkün katılabileceğini ekledi.