Rum basınında bugün yer alan bir haberde, çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde” meşru hale gelmek ve örneğin dulluk maaşı gibi avantajlardan yararlanmaya hak kazanmak için, resmi nikâh kıymak amacıyla Güney Kıbrıs’a “koştuğu” iddia edildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıslı Türkler Yeniden Evlenmek İçin Özgür Bölgelere Geliyor- Hak Ettikleri Avantajlara Sahip Olmak İçin Belediyelerde Resmi Nikâh Kıymak Zorunda Kalıyorlar” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, sahip oldukları belgelere göre, KKTC topraklarında evlenmiş olan ve nikâhları 1974 yılının ardından gerçekleşen çiftlerin, yeniden evlenmek için Güney Kıbrıs’a gittikleri iddiasında bulundu.

Gazete resmi nikâh kıymak için belediyeye sunulması gereken belgeler arasında, kimlik ve pasaport gibi yasal kimlik belgeleri ve özellikle de evlenmemiş kişiler için doğum belgesine sahip olunmasının gerekmesinin haricinde, kişinin evli olmadığını ve evlenmek için bekâr olduğunu kanıtlayacak resmi bir belge veya onay ortaya konulması gerektiğini de belirtti.

Belediyeler Birliğine göre, bu belge/onayın ilgili kişinin mensubu olduğu ülkenin resmi makamı tarafından verilmesi gerektiğini ifade eden gazete, Kıbrıslı vatandaşların böyle bir belgeyi almak için İçişleri Bakanlığı bünyesindeki evlilik sicil memuruna başvurabileceklerini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs vatandaşı olduklarını, bununla birlikte KKTC makamları tarafından verilen evlilik belgesinin kabul edilmediğini yazan gazete, bunun sonucunda Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta nikâh kıymadıklarından ötürü, hali hazırda KKTC’de evli olsalar bile bekâr olarak kayda geçirildiklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak saygın hukukçularla kurdukları iletişimde, tanınmayan bir rejimde kıyılan nikâhın tanınması konusunda bir boşluk olduğunun kendilerine bildirildiğini yazan gazete, bununla birlikte Rum Yönetimi makamlarının kıyılan bir nikâhı, doğum ve ölümlerde olduğu gibi “Namibya’nın uluslararası hukuk ilkesine uygun olarak” tasdik edebilmeleri gerektiğine işaret etti.

Haberde, Rum Yönetiminin, örneğin İngiliz Üslerinde çalışan Kıbrıslı Türklerin emeklilik maaşlarında olduğu gibi, muhtemelen kıyılan nikâhları onaylamanın orta yolunu bulabileceğine de işaret edildi.

-Fatma Kılıç vs Rum Yönetimi davası

Güney Kıbrıs Barolar Birliğinin “cylaw” isimli web sitesinde, eşi Yalın Kılıç’ın hayatını kaybetmesinin akabinde 2014 yılında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden” dulluk maaşı talep eden Fatma Kılıç’ın bekleyen davasının bulunduğunu da yazan gazete, davaya göre, Fatma Kılıç’ın dulluk maaşı almak için yaptığı başvurunun 22 Haziran 2015 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından reddedildiğini belirtti.

Gazete başvurunun “başvuru sahibinin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından meşru olarak kabul edilen bir nikâh kıydığının kanıtlanmadığı ve gayri meşru olarak evli olduğu için, merhum Kıbrıslı Türkün dul eşi olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından, Sosyal Sigortalar Dairesinin 41 (1) sayılı maddesinin hükümlerini yerine getirmediği addedildiğinden” kabul edilmediğini kaydetti.

Gazete Yalın Kılıç’ın KKTC’de evlendiği yıla göre engelli emeklisi, hayatını kaybettiği yıla göre ise yaşlılık emeklisi olmasına rağmen, başvurunun reddedildiğini belirtti.

Gazete haberinin devamında davayla ilgili detaylara da yer verdi.