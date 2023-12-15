Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’nin, dün, 45 yaşındaki Kıbrıslı Türk’e uyuşturucudan dolayı 6 yıl hapis cezası verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Oroklini bölgesindeki bir apartman dairesini uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapılan atölyeye çevirmesinden dolayı ismi açıklanmayan 45 yaşındaki Kıbrıslı Türk’e 6 yıl hapis cezası verdiğini yazdılar.

Bahse konu Kıbrıslı Türk’ün, 2014 yılında Oroklini bölgesinde ev kiraladığını, 2016 yılında iki yıl ev kirasını ödememesi nedeniyle ev sahibinin kilidi değişmek için eve gittiği zaman yatak odasında hintkeneviri fidesi ile mutfakta terazi tespit etmesi üzerine polise haber verdiğini yazan gazete, 2017 yılından itibaren hakkında tutuklama emri bulunan Kıbrıslı Türk’ün Haziran 2021 yılında tutuklandığını anımsattı.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde 45 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün, KKTC’de devlet memuru olduğunu daha sonra ise Güney Kıbrıs’a taşındığını yazdı.

Gazete bahse konu Kıbrıslı Türk’ün bir çocuk babası olduğunu ayrıca eşinin de Türkiye kökenli olması nedeniyle hapishanede eşini ziyaret etmesinin de zor olacağını belirtti.