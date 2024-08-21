Larnaka Havalimanı’ndan Londra’ya gidecek olan bir Kıbrıslı Türk’ün bagajlarında, gümrüksüz sigara ve sarma sigara tütünü tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, 15 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Kıbrıslı Türk’e ait iki valiz içerisinde 100 karton sigara ile 6 kilo sarma sigara tütünü tespit edildiğini ve ürünlerin üzerinde Türkçe ya da Yunanca herhangi bir yazı ile bandrol bulunmadığını, bunun da ürünlerin gümrüksüz olduğunu gösterdiğini yazdı.

Gazete, şahsın tutuklanarak Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve davasının ilerleyen günlerde görüleceğini kaydetti.